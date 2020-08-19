Yerçekimi filmi kaç yılında çekilmiştir? Yerçekimi konusu ve oyuncuları…

Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuaron’un senaryosunu yazdığı ve yönettiği Yerçekimi filmi bu akşam ekranlarda yayınlanacak. Kadrosunda birbirinden ünlü yıldızları barındıran Yerçekimi filminin konusu ve tüm oyuncu kadrosu haberimizde…

Uzay gemileri arızalanan iki astronotun heyecan verici hikayesinin anlatıldığı Yerçekimi filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında. İlk kez 2013 yılında yayınlanan Yerçekimi filmi, o yılın en beğenilen filmlerinden biri olmayı başarmıştı. İşte Yerçekimi filmi ilgili tüm detaylar…

YERÇEKİMİ KONUSU

Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock), Explorer uzay mekiğiyle birlikte ilk kez uzay görevine çıkan bir mühendistir. Seferdeki son görevi, deneyimli astronot Matt Kowalski (George Clooney) ve Shariff Dasari (Paul Sharma) ile birlikte, hasar gören Hubble Uzay Teleskobu’nu onarmaktır. Kowalski, giydiği itici ünite sayesinde teleskop çevresinde dolaşarak operasyonu gözlemler. Yaptıkları bu son uzay yürüyüşü sırasında, iletişimde oldukları Houston’daki kontrol merkezinden Rusların gönderdiği bir roketle kendi uydularını imha ettiğini, oluşan uzay enkazının zincirleme tepkimeler sonucunda büyüyerek, bulundukları bölgeye doğru geldiğini öğrenip; görevi acilen iptal edip, oradan ayrılmaları doğrultusunda emir alırlar. Houston ile iletişimlerinin kesilmesinden kısa bir süre sonra enkaz bulundukları bölgeye ulaşarak Dasari’nin ölümüne ve Explorer’ın paramparça olmasına sebep olur. Stone ile Kowalski bu olaydan sağ olarak kurtulmuş; ancak Stone, Kowalski’den uzaklaşarak uzay boşluğuna doğru savrulmuştur.

Stone bir süre savrulduktan sonra telsiz yardımıyla Kowalski ile iletişime geçerek ona konumunu bildirir. İtici ünitesi sayesinde Stone’a ulaşan Kowalski, Stone’u bir kemer yardımıyla kendi giysisine bağlar ve Explorer’a doğru hareket ederler. Geminin kullanılamayacak durumda olmasını ve geminin geri kalan mürettebatının öldüğünü gören ikili, itici ünitenin yardımıyla 100 km (60 mi) kadar ötedeki Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıkar. Diğer yandan Kowalski, Dünya’nın çevresini dolaşan uzay enkazının yeniden bulundukları bölgeye ulaşma süresini 90 dakika olarak hesaplamıştır.

YERÇEKİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Sandra Bullock – Dr. Ryan Stone

George Clooney – Teğmen Matt Kowalski

Ed Harris – Houston’daki kontrol merkezindeki görevli

Orto Ignatiussen – Aningaaq

Paul Sharma – Shariff Dasari

Amy Warren – Explorer’ın kaptanı

Basher Savage – Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kaptanı