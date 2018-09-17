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Yerdeyken fotoğraf paylaşan Seda Sayan’ın açıklaması şaşırttı!
Yerdeyken fotoğraf paylaşan Seda Sayan’ın açıklaması şaşırttı!
Seda Sayan'ın Londra'dayken #Fallingstars akımına uyarak düşerken çektirdiği fotoğrafı alay konusu olmuştu. Sayan, yeni bir açıklama yaparak, fotoğrafın akımla ilgili olmadığını, "Düşenlere gülmeyin diye yaptım" dedi.
Magazin 17 Eylül 2018 - 12:59

Seda Sayan, özel bir markanın Londra’daki restoranının önünde yere düştüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü menajer Özgür Aras da, Sayan’ın bu fotoğrafını basın mensuplarıyla paylaştı ve Sayan’ın Hollywood yıldızlarının başlattığı #Fallingstars akımını ilk gerçekleştiren Türk olduğunu söyledi.

Fotoğrafa birçok tepki geldi. Sayan ise bir açıklama yaparak, bu fotoğrafın #fallingstars akımıyla ilgili olmadığını söyleyerek, “Düşene gülmeyin, düşen de kendini kötü hissetmesin diye yaptım” dedi.

Sayan’ın bu açıklamasını okuyanlar, “Özrü kabahatinden büyük” yorumunu yaptı.

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