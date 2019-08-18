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Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filminin konusu ve oyuncuları
Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filminin konusu ve oyuncuları
Başrollerinde Edward Norton, Liv Tyler, William Hurt ve Tim Roth'un oynadığı Yeşil Dev filmi ikinci Marvel Sinematik Evreni süperkahraman filmidir. İşte Yeşil Dev filminin konusu ve oyuncuları...
Magazin 18 Ağustos 2019 - 18:37

Yeşil Dev filminin konusu şöyle; Bruce Banner Brezilya’da yaşamaktadır. Öfke kontrolü öğrenmeye ve kendisini kurtaracak bir formül bulmaya çalışıyordur. Amerikan General onu aramaktadır. Onu bulurlar ancak Hulk kaçar ve ona yardım etmeye çalışan bir doktoru bulmak için Amerika’ya geri döner. Generalin ekibinde takıntılı bir asker vardır ve ne pahasına olursa olsun Hulk’u yakalamak ister. Hulk gibi güçlenmek için serumu kendi üzerinde dener ve Abomination’a dönüşür. Abomination sokaklarda terör estirirken Hulk gelir ve kapışırlar. Hulk yener ve kayıplara karışır.

YEŞİL DEV FİLMİNİN OYUNCULARI

Edward Norton (Bruce Banner / Hulk)
Liv Tyler (Betty Ross)
Tim Roth (Emil Blonsky)
William Hurt (Gen. Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross)
Robert Downey Jr. (Tony Stark / Demir Adam)

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