Yeşil Yol konusu ve oyuncuları: Yeşil Yol kaç yılında çekildi?

Stephen King'in romanından uyarlanan Yeşil Yol filmi vizyonda yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi görmüş, yıllardır gündemden düşmeyen bir film. Yeşil Yol filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Yeşil Yol konusu ve oyuncu kadrosu...

1999 yapımı olan Yeşil Yol’un orijinal ismi The Green Mile. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont’tur. Film Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Film, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

YEŞİL YOL KONUSU VE OYUNCULARI

Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb’un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb’un Coffey’in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar. Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb’in, Coffey’in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey’e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

YEŞİL YOL OYUNCU KADROSU

Tom Hanks Paul Edgecomb

David Morse Brutus ‘Brutal’ Howell

Bonnie Hunt Jan Edgecomb

Michael Clarke Duncan John Coffey

James Cromwell Hal Moores

Michael Jeter Eduard ‘Del’ Delacroix

Graham Greene Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison Percy Wetmore