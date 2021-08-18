Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın birçok filminde rol alan oyuncu Ali İnce, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde rol alan oyuncu Ali İnce öldü. Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın canlandırdığı Hacer’in kardeşi rolünü canlandıran Ali İnce'den acı haber geldi.

Birçok filmde set amiri olarak da görev yapan İnce, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle, Ortadirek Şaban, Zavallılar, Veliler Serdarı filmlerinde ve Yaprak Dökümü dizisinde küçük roller üstlenmişti.

62 yaşında vefat eden İnce'nin cenazesi, bugün Fatih Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İlginizi Çekebilir Yeşilçam'ın yönetmeni Kunt Tulgar sitem etti

İlginizi Çekebilir Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti