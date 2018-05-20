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Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kartal Tibet gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldığı filmlerle tanınan 75 yaşındaki sinema oyuncusu Kazım Aktan evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Magazin 20 Mayıs 2018 - 11:30

Sinema oyuncusu Kazım Aktan, Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi, kızı ise dumandan etkilendi. Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde oturan 75 yaşındaki sinema oyuncusu Kazım Aktan’a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı. Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

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EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Melike Aktan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazım Aktan’ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini saptamak için araştırma başlattı.

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YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE ROL ALMIŞTI

Kazım Aktan’ın Yeşilçam’ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan’ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet’in rol aldığı “Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı” filminde “Mançu”, “Siyah Eldivenli Adam” filminde de “Karateci” rollerinde oynadığı belirtildi. Kazım Aktan’ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi. AA

Son güncelleme: 13:15 - 20.05.2018
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