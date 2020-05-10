Yeşilçam’ın emekçi ismi corona virüsüne yenik düştü

Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'dan, bugün acı bir haber geldi. Akay, Türk sinemasının emektar isimlerinden makine ustası Hacı Bayram Gülbay'ın corona virüsüne yenik düştüğünü duyurdu. Akay, “Yeşilçam tarihinde, sinema filmlerinin salonlarda 35 mm analog film makaraları üzerinden döndüğü yıllarda, en önemli makine ustalarından olan Hacı Bayram Gülbay'ı kaybettik. 8 Mayıs 2020 Cuma günü vefat eden Gülbay'a, corona virüsü teşhisi konmuş ve tedavisi hastanede sürüyordu. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan sinema emekçisi, maalesef virüse yenik düştü. Gülbay, 8 Mayıs Cuma günü İstanbul Başakşehir'de bulunan Arnavutköy Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi” ifadelerini kullandı.

