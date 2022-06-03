Yeşilçam’ın ‘Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’a veda…

Hayatını kaybeden Türk sinemasının 'Rambo'su olarak bilinen oyuncu Sönmez Yıkılmaz, Teşvikiye Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Yeşilçam’da yardımcı oyunculuktan başrole kadar yükselen ve Yeşilçam’ın ‘Rambo’su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz (72) dün hayata veda etti.

Yıkılmaz için bugün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene sinema sanatçıları Nuri Alço, Ali Güney, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Cüreklibatır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sönmez Yıkılmaz’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Rize’ye gönderildi.

ALİ GÜNEY: BÜTÜN PARASINI SİNEMAYA YATIRDI

Sinema sanatçısı Ali Güney, “Sönmez ile dostluğumuz 50 yıla dayanıyor. Acısıyla tatlısıyla kavgamız, dostluğumuz, kardeşliğimiz oldu. Ama birbirimizden kopmadık. Sönmez çocuk gibidir. Bağırır çağırır iki dakika sonra gelip öper. Sönmez, kedileri köpekleri doyurduğu sürece mutlu olurdu. Sokakta yatan çocuklar para verdiği zaman mutlu olurdu. Sönmez’in bir geleceği yoktu. Yatım, katım villam olsun diye düşünmedi. Sinemayı çok seviyordu. Bütün parasını sinemaya yatırdı” dedi.

GANİ RÜZGAR ŞAVATA: VEFASIZLIK VAR

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata “Sönmez Yıkılmaz, yıkılmayan adam bugün yıkıldı. Yeşilçam’a baktığımızda başrol oyuncularının bulunmaz kabusuydu. Diğer taraftan yerli ‘Rambo’nun ta kendisiydi. Bulunmaz bir kalemdi. Büyük cüssesiyle, ağır yumruklarıyla bazı zaman kılıç kullanır bazı zaman da kalkan kullanır bazen de yüksekten atlardı. Sönmez Yıkılmaz Cüneyt Arkın’ları, Kartal Tibet’leri var edendir. Sönmez Yıkılmaz’ın her Türk sinemasında yeri ve değeri vardır. Şu an biz kimliğimizi onlara borçluyuz. Bu bizim vefa borcumuzdur. Ama geriye baktığımızda kimseyi göremiyoruz. Vefasızlık var” diye konuştu. (DHA)