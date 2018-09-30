Son dakika… Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu!

Daha önce kanser tedavisi gören Kemal İnci'nin, İzmir'deki evinde kalp krizinden vefat ettiği tahmin ediliyor.

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Aile yakınlarının da haberi aldıktan sonra evine koştuğu oyuncunun son yıllarda rol aldığı rol aldığı filmler arasında Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek yer alıyordu. İnci ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDULAR

Acı haberi Ayça İnci sosyal medya hesabından duyurdu:

Değerli amcamız, dedem Bilal İnci'nin abisi oyuncu-yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal İnci (15.05.1933) Izmir Karsiyaka'da, babamız Murat İnci’nin gözetiminde ve bakımında kanser hastalığını atlatmışken, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun… Cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii'nden kalkacaktır.

KEMAL İNCİ KİMDİR?

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana’da doğmuştur. Yeşilçam’ın kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci’nin ağabeyidir. Ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda çalışmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam setlerinde işçilik yapan Kemal İnci, bir süre sonra yönetmen olarak filmler çekmeye başladı.

Set işçiliğinden sonra 1964 yılında yönetmen olarak çalışmaya başladı ama bununla da yetinmeyerek filmlerde rol alarak oynamaya başladı.

1966 yılında da kardeşi Bilal İnci’yi de sinema oyuncusu yapmıştır.

Kemal İnci, 1963 yılında evlendi, 46 yıl sonra 2009 yılında boşandı.

Kemal İnci, kendine bir eş bulmak için 24 Mayıs 2015 tarihinde Fox Tv’de yayınlanmakta olan Esra Erol’un evlilik programına katıldı.