Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kartal Tibet, hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından duyurdu.

Kartal Tibet'in bir fotoğrafını paylaşan Canova, “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara’da 1938’de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200’e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet’in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmler Yeşilçam’ın klasikleri arasına girdi.

Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara’nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

“Karaoğlan” filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak’ın çizgi kahramanı Tarkan’ı sinemada canlandırdı. “Sarmaşık Gülleri” ve “Boş Çerçeve” gibi birçok melodramda, “Zambaklar Açarken”, “Çalıkuşu” gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam’ın efsaneleri arasında girdi.

İlk kez 1977’de “Tosun Paşa” filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal’ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk Sineması’na 200’e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006’da “Dünya’yı Kurtaran Adamın Oğlu” ve “Amerikalılar Karadeniz’de 2” adlı filmlerin yönetmenliğini üstlendi.

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