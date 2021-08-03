Yeşilçam’ın yönetmeni Kunt Tulgar sitem etti

Yeşilçam yönetmeni Kunt Tulgar, İstanbul'da kaldığı bir huzurevinde sinema anılarına değindi. Cüneyt Arkın'dan bahsederken gözyaşlarına boğulan Tulgar, sitemli sözler söyledi.

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Yeşilçam’da yönetmenliğinin ve oyunculuğunu yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar şu sıralar Maltepe ilçesinde bulunan huzurevinde günlerini geçiriyor.

Döneminin önemli isimleriyle başarılı film projelerine imza atan Tulgar, geçmiş yılları ve sanat hayatındaki unutulmaz anıları ise özlemle hatırlıyor. 6 filmin yönetmenlik koltuğunda oturan 8 filmde ise rol alan Kunt Tulgar o günlerini ise huzurevinde tanıştığı arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Öte yandan film çekimleri esnasında unutamadığı anları aktaran Kunt Tulgar, Cüneyt Arkın’a değindiği esnada gözyaşlarına boğuldu.

“ÖZ AĞABEYİMDEN FARKI YOKTU”

Yeşilçam’da en değer verdiği oyuncunun Cüneyt Arkın olduğunu gözyaşları içinde aktaran Tulgar, “O benim öz ağabeyim değildi ama ondan farkı yoktu. Buraya ziyaretime gelmedi. Burada olduğumdan haberi bile yok. Cüneyt Arkın ve Aytekin Akkaya ile ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ filminde bir araya gelmiştik. Filmin stüdyo işlemlerini ben yapmıştım” dedi.

Yeni dönem film ve dizilere ilişkin değerlendirmede bulunan Kunt Tulgar, “En büyük problem, her şey dijitale dönüştü. Biz bu değişim esnasında gerekli materyalleri edinemedik. Ayrıca oyunculuk olarak bizim dönem çok daha ilerideydi. Bu dönem oyucuları basmakalıp oynuyor. Yerlerine kimi koyarsınız aynı performansı o da gösterir” diye konuştu. (İHA)