Yeşim Büber’den yeni paylaşım: Acı çektiğimizi düşünenler olmuş

Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş, tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşim Büber, aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanmasının kendisine zor saatler yaşattığını ifade etmişti.

“TEKNEDE YAŞAM BAZEN ZOR”

Takipçilerinin “Teknede yaşamak zor mu?” sorusuna da yanıt veren oyuncu, “Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar. Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya; ‘Teknede yaşamak zor değil mi?’ diye. Evet, bazen zor…” demişti.

“ÜZÜLENLER OLMUŞ”

Tadilat fotoğraflarıyla gündem olan Yeşim Büber Instagram’dan “Teknede yaşamak her zamar zor değil” diyerek yeni fotoğraflar paylaştı.

43 yaşındaki oyuncu yeni karelerinin altına “Dün paylaştığım postu okuyanlar arasında durumuma üzülenler, acı çektiğimizi düşünenler olmuş. Ben de bir kaç keyifli fotoğraf koyayım dedim” notu düştü.

İşte Büber’in fotoğrafları…