Yeşim Ceren Bozoğlu böyle ifşa etti

Ev karantinası günlerinde kedisi Elvis ile geçirdiği keyifli günlere dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu defa bir takipçisinden gelen mesajı ifşa etti ve yaptığı yanlışları böyle anlattı.

Pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerinde de takipçilerini boş bırakmayan ve onlarla keyifli bir etkileşim halinde olan Yeşim Ceren Bozoğlu, çoğunlukla kedisi Elvis’in başrolde olduğu esprili paylaşımlara imza atıyor.

Ancak başarılı oyuncu bu defa bir takipçisinden gelen mesajı ifşa etti ve yazdığı satırlarla kendisini rahatsız eden konulara açıklık getirdi. Mesajın bilindik ve oldukça önemli bir üniversitenin kurumsal iletişim direktöründen geldiğini söyleyen Bozoğlu şu ifadeleri kullandı: