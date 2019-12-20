Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı, nakil olan hastalar ile bir araya geldi

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu organ bağışı ile hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldikten sonra tüm organlarını bağışladı. Böbrek nakli olan 9 yaşındaki Eyüp Bingöl'ün annesi de duygusal anlar yaşarken, Bozoğlu bu özel günle ilgili sosyal medya hesabından bir de paylaşımda bulundu.

Yeşim Ceren Bozoğlu, özel bir hastanenin düzenlediği organ nakli konusundaki farkındalık etkinliğine katıldı. Organ bağışında bulunmanın hayatta en çok yapmak istediği şey olduğunu söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, bağışın kendisi için çok özel ve anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şans Ver projesi kapsamında ben de organlarımı bağışlamış olacağım. O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Tüm organlarımı bağışlayacağım ama bugün düzenlenen etkinlikte sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekip arkadaşlarından organ bağışı ile alakalı önemli bilgiler de öğrendik. Ülkemizde çok fazla organ bekleyen hasta var. Türk insanının yardımsever ve iyi kalpli özelliği ile organ bağışını herkes yapabiliyor ve bağış kartını alabiliyor. Ama öğrendiğimiz üzere organ bağışında asıl mesele, vasiyet meselesi. Vefat durumundan sonra ailenin onayı yoksa, organ bağışı kartının bulunması bir şey ifade etmiyor. O yüzden bugün burada Şans Ver Projesi´ne dikkat çekerek ‘Organlarını bağışla ama vasiyetini de ailene onaylat’ diyoruz.”

“HAYATIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAKTAN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK”

Uzun zaman önce yayınlanan bir dizide `doktoru´ canlandırdığını da hatırlatan Bozoğlu, “Biz o hikâyeleri anlatarak toplumda bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu ama burada gerçekten yapılan işin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Hayatın devamlılığını sağlamaktan daha önemli bir şey yok. Doktorluk ve öğretmenlik benim için kutsal olan iki meslek” dedi.

“OĞLUMU KENDİ OĞULLARI GİBİ GELİP GÖREBİLİRLER”

6 aylıkken böbrek hastalığı teşhisi koyulan ve yıllardır tedavi gördükten sonra böbrek nakli ile sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Eyüp Bingöl’ün annesi Yüksel Bingöl de duygularını şöyle ifade etti: “7 ay önce oğlumu diyaliz makinesine bağlayacaklarını söylediler. Biz de organ nakli olmak için başvuruda bulunduk. Önce oğlumuza kendimiz bağışta bulunmak istedik ancak böbreğimiz uyumlu bulunmadı. Çapraz nakil için sıraya girdik. Sonunda organ bulundu ve oğlum sağlığına kavuştu. Organ bulunduğu haberini aldığı andaki hislerini ifade eden Yüksel Bingöl sözlerine şöyle devam etti: “Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. O sevinç anlatılmaz. Bir mucize olduğu için ağlamadım. Bağış yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sabır versin. Benim oğlumu da her zaman kendi oğulları gibi gelip görebilirler.”

BOZOĞLU ŞU PAYLAŞIMDA BULUNDU

Yaşadığı özel anlara dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bozoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Tanıştırmak isterim: Kucağımda gördüğünüz yakışıklının adı Eyüp soyadı Bingöl … 9 yaşında böbrek nakli oldu. 11 yaşında Ankara'da beyin kanaması sebebiyle vefat eden bir kız çocuğundan böbrek nakili yapıldı… Dün hayatımın en özel günlerinden birini yaşadım… Hayatımda en çok yapmak istediğim hayallerimden birini gerçekleştirdim.Bütün organlarımı bağışladım.Müthiş bir huzur ve sevinç duygusu hissediyorum… Eyüp ile görür görmez birbirimizi aşık olduk, tabiiki… Eyüp ikinci hayatının her anı için “mucize” ve “çok” diyor. ‘Mutlu musun?’ diye sordum..”Çok”. Hayatı seviyor musun? ”Çok”… Şansver projesi kapsamında tanıştığım Ayhan Dinçkan hocam, insanların en zor günlerinde, sevdiklerini kaybetmişken, onlarla başka insanlara hayat vermeleri için meleksi bir köprü kuran Ayşe Özkan' la tanıştım. Hayranlığımı anlatmaya kelimeler yetmez. Kalbim doldu diyeyim, siz oradan anlayın olur mu? En mühim bilgi ise şu: Birlikte değiştirmemiz gereken bir algı var. Benim organlarımı bağışlamam manevi bir vasiyet aslında sadece. Yani yakınlarımdan iki kişinin imzası ve izni olmadan, benim vücudum hakkında verdiğim kararın, arzunun ve vasiyetimin hiç bir geçerliliği yok. Maalesef.. O yüzden organlarını bağışla ve vasiyetini ailene muhakkak onaylat, onların sözünü al.Yasa değişene kadar… 28.000 hasta organ bekliyor çünkü” (DHA)