Yeşim Ceren Bozoğlu: Virüsler çok demokrat

Son olarak Yüzleşme adlı dizide izlediğimiz başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla hem şimdilerde yaşadığı duygu durumunu paylaştı hem de gündemi takip etmekten sinirleri bozulmuş takipçilerine bir nebze de olsa mesaj vermiş oldu.

“Az önce penceremden bakarken çektim bu fotoğrafı. Gözümüze değen, kulağımıza duyurulan her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum. Az öncesinde bu salgın, korku, korunma ve tevekkül hali hakkında düşünmekte idim. Gökyüzündeki kara bulutları yaran ışık hüzmeleri çok manidar oldu o yüzden… İnancınız nedir bilmiyorum ama görünen o ki sistem, durum ve bu yaşadığımız hal bizi bir süre dış uyaranlardan alıkoyacak. Virüsler çok demokrat ; sosyal statü, maddi zenginlik, veya fiziksel güç tanımıyorlar malumunuz. Burada bağışıklığı iyi olan kazanıyor. Bağışıklığı kuvvetlendirmek ise fiziksel zihinsel ve ruhsal olarak detoksla gerçekleşiyor ancak.Onun birinci kuralı ise toksik olanı, zararlı olanı, fayda vermeyeni kesmek… Buna korku da dahil.

O yüzden gerekeni yapıp moralimizi yüksek tutmak, paniğe gülüp geçmek sakinliğimizi dinginliğimiz korumak çok önemli. Başımıza gelen her pozitif veya negatif olaya sormamız gereken en mühim soru : Ben buradan ne öğrenebilirim, ne öğrenmeliyim? Daha iyi olmak ve huzurla gelişmek için ne yapmaya, neyi bilmeye, neyi değiştirmeye ihtiyacım var? Bu sorulara samimiyetle vereceğimiz cevaplar belki de hayatımızı değiştirecek. Doğru okuduğumuz her kriz bir fırsat çünkü aslında… Moralinizi yüksek tutun, sağlık huzur ve ruhsal dirayet diliyorum hepimize..”