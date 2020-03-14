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Yeşim Ceren Bozoğlu’dan Elvis paylaşımı
Yeşim Ceren Bozoğlu’dan Elvis paylaşımı
Pek çok hayvansever gibi kedisi Elvis'in üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından onunla ilgili paylaşımlarda bulunan Yeşim Ceren Bozoğlu, benzer bir paylaşıma daha imza attı.
Magazin 14 Mart 2020 - 10:09

Yer aldığı diziler ve filmlerle oyunculuğunu ispatlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı gündelik hayatına dair paylaşımalarla beğeni topluyor.

Kendisine dair paylaşımlarıyla olduğu kadar kedisi Elvis’i ön planda tuttuğu paylaşımlarıyla da dikkat çeken Bozoğlu, Instagram hesabının hikaye kısmından benzer bir paylaşımda bulundu.

Kedisini masanın ayakları dibinde yatarken pozlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, bu kareyi ‘Odalarda ışıksızım’ başlıklı bestesinin ilhamı için, kendini tahta ayaklara bağlatan Bay Elvis, “yaratım süreçleri sancılarla dolu” dedi.

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