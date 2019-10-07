Yeşim Ceren Bozoğlu’na Aleyna Tilki benzetmesi

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı.

Geçirdiği kilo verme operasyonu sonrasında bambaşka bir görünüme bürünen Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak Yüzleşme adlı dizide rol almış ancak dizi kalabalık kadrosuna rağmen reyting canavarına yenik düşmüştü. Yeşim Ceren Bozoğlu Yüzleşme dizisindeki Zümrüt Karaca rolü için tam 50 kilo vermiş ve neredeyse tanınmaz hale gelmişti.

SOSYAL MEDYAYI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANIYOR

Erken final yapan dizisi sonrasında oyunculuk eğitimlerine dönüş yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, bir yandan da instagram hesabından yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Takipçileriyle gündelik hayata dair karelerini de paylaşan Bozoğlu, paylaştığı son selfiede bir takipçisi tarafından şarkıcı Aleyna Tilki’ye benzetildi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu’nun o fotoğrafı: