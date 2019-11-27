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Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan cesur paylaşım
Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan cesur paylaşım
O Hayat Benim dizisindeki Nuran karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun seksi pozuna yorum yağdı.
Magazin 27 Kasım 2019 - 14:59

Fox TV ekranlarında yayınlanan ‘O Hayat Benim’ dizisinde ‘Nuran’ karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, rolü için kilo almıştı. Bozoğlu, dizi bittikten sonra 100 kilogramdan 52 kiloya kadar düştü. Fit görüntüsüyle takipçilerinin de beğenisini kazanan başarılı oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

CESUR FOTOĞRAF

Mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, son olarak file çorap, mayo ve topuklu ayakkabı kombiniyle poz verdi.


Son güncelleme: 15:03 - 27.11.2019
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