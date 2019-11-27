Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan cesur paylaşım
Fox TV ekranlarında yayınlanan ‘O Hayat Benim’ dizisinde ‘Nuran’ karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, rolü için kilo almıştı. Bozoğlu, dizi bittikten sonra 100 kilogramdan 52 kiloya kadar düştü. Fit görüntüsüyle takipçilerinin de beğenisini kazanan başarılı oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
CESUR FOTOĞRAF
Mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, son olarak file çorap, mayo ve topuklu ayakkabı kombiniyle poz verdi.