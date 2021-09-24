Yeşim Ceren Bozoğlu’nun eski halinden eser yok

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo zayıflayıp 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son paylaşımıyla olay oldu.

Sozcu.com.tr

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‘Doktorlar’ ve ‘O Hayat Benim’ dizilerinde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2016’da geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.

110 kilodan 52 kiloya düşen oyuncu, eski halinden eser kalmayan görünümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

Bozoğlu’nun son paylaşımında yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun pozuna binlerce beğeni yağdı.

Bozoğlu, “Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz” demişti.

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