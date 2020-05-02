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Yeşim Erçetin, “Evde kal, aşkla kal” diyerek sevgilisini öptü
Kendisinden 6 yaş küçük olan spor eğitmeni ile aşk yaşayan Yeşim Erçetin, sosyal medya hesabından, "Evde kal, aşkla kal" notuyla sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı.
Magazin 2 Mayıs 2020 - 12:48

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, spor hocası Tuğser Akyüz ile aşk yaşamaya başladı. Karantina sürecini sevgilisiyle evde spor yaparak geçiren Erçetin, sevgilisiyle samimi anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Kendinden 6 yaş küçük Tuğser Akyüz ile ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih eden Erçetin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafla aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı dün, evde spor yaptığı anlarda sevgilisiyle öpüştüğü videosunu paylaşarak, “Evde kal, aşkla kal” dedi.