Yeşim Erçetin, FBI’ın baskını ile gözaltına alındı iddiası

Geçen sene iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenerek Amerika'da yaşayan eski manken Yeşim Erçetin'in kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla evine düzenlenen FBI baskınıyla gözaltına alındığı iddia edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski manken Yeşim Erçetin, geçen sene Fevzi Kardeseci ile Miami’de evlendi. Amerika’da yaşamaya başlayan Erçetin ve Kardeseci, FBI tarafından evlerine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı.

HESABI BLOKE EDİLDİ

‘2. Sayfa’ adlı magazin programında yer alan habere göre, kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan çiftin kripto üzerinden insanları dolandırdığı ileri sürüldü.

Hesabı bloke edilen ve pasaportuna el konulan Yeşim Erçetin’in 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest kalması gündemde.

EMRE MATRAŞ: KIZIM HÂLÂ KENDİNE GELEMEDİ

Yeşim Erçetin’in eski eşi Emre Matraş, baskın esnasında 10 yaşındaki kızının da evde olduğunu ve komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Programa özel açıklama yapan Matraş, “Baskında 10 yaşındaki kızım da oradaydı. Yan komşuları olmasaydı kızımı da alacaklardı. Devlet kızıma da el koyabilirdi. O durumda kızımı 16 yaşına kadar ülkeme getiremezdim. Kızımı 2 gün içinde Türkiye’ye getirdim. Kızım hâlâ kendine gelemedi” dedi.

Matraş, Erçetin’in 50 bin dolar kefaletle çıkabileceği iddiası için de “50 bin dolar kefaletle çıkması mümkün değil. Basit bir olay değil çok büyük bir dolandırıcılık olayının içine düştü. Yeşim böyle bir insan değildir, eşinden dolayı mağdur oldu. Onun orada çıkması çok zor. Kızımın velayetini almak istiyorum, kızım oraya gönderemem” ifadesini kullandı.