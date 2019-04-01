Yeşim Salkım: Acı çektiğim yıllarda

Salkım 33 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaştı ve altına yazdığı satırlarla dikkat çekici göndermelerde bulundu. Boşanma kararı verdiği döneme ait bu kareyi hesabından paylaşan Salkım altına da şunları yazdı:

“Kitabı yazarken insan ister istemez eski resimleri açıyor… Ne zormuş yüzleşmek o yıllarla! Tam da ortasında hem yaşamın hem denizin… Yer Atina, yaş 33… Boşanmanın karar vermenin acının en derininde diplerde çok derinlerde bir yerlerde kaybolmak isteyip gidip gelip şimdi bakınca keşke dediğin zamanlarda… Şimdiden çok uzaklarda kimsenin duyup bilip görmediği kadar acı çektiğim yıllarda ve ben yine yollarda …. Zaman farketmeden geçerken biz kimseyi incitmemişken mutluluklar gerçek ve sahiciyken yada sen öyle zannederken boğazında düğüm olmuşsa bir şeyler hakikaten boşver be boşver …”