Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kızları Gizem ve Meryem Ada'yla denizin ve güneşin tadını çıkaran Yeşim Salkım, “Beni mayoyla çekip ne yapacaksınız? Görüntü ortada… Sesimle kazanan bir sanatçıyım, fiziğimle değil. Beni değerlendirenler sesime baksın” ifadelerini kullandı.

İş hayatında sıkıntılı bir süreç geçirdiği konuşulan Salkım, son olarak başrolünde oynadığı Eğreti Gelin Ladik filminin gişesiyle de büyük bir hüsran yaşamıştı. Filmi tüm Türkiye’de, gösterime girdiği ilk üç günde üstelik 34 salonda seyirciyle buluşmasına rağmen 796 kişi tarafından izlenmişti.