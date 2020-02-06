Yeşim Salkım: Felaketleri sıraladı ve feraha ulaşmanın yolunu gösterdi

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, ardı ardına yaşanan felaketlerle başlayan 2020 yılıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Magazin camiasının dobra isimlerinden Yeşim Salkım, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Sadece ailesiyle ilgili değil aynı zamanda gündem maddeleriyle ilgili paylaşımlarda da bulunan Salkım, son zamanlarda pek çok kişinin konuştuğu bir konuya parmak bastı.

ARDI ARDINA GELEN FELAKETLER

Özellikle ülkemiz açısından çok kötü bir giriş yaptığımız 2020 yılında başımıza gelen olayları sıralayan Yeşim Salkım, bunlardan kurtulabilmek adına dua edilmesini salık verdi. İşte Yeşim Salkım’ın o paylaşımı: