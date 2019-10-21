Yeşim Salkım: Kanırta kanırta piyasadan sileceğiz

Şarkıcı Yeşim Salkım, Anadolu yakasında bulunan bir AVM'de sevenleriyle bir araya geldi ve mini bir konser verdi.

Salkım, enerjisi ve şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere unutamayacakları bir konser yaşattı. Konseri devam ederken ön sıralardan kendisini izleyen bir kişinin “Playback mi yapıyorsunuz?” diye sorması üzerine Yeşim Salkım: “Cd'den çalmıyoruz, cd'den çalsak burada bir vantilatör, 2 tane de dansçı olur!” diyerek önce sahneye vantilatör koydurup, dansçı kullanan isimlerle dalga geçti!

“HEPSİNİ PİYASADAN SİLECEĞİZ”

Ardından da “Ben cd'den okumaya karşı olduğum için böyle kanırta kanırta hepsini piyasadan sileceğiz.

Biz canlı söyleyenler, 30 yıldır canlı söylüyoruz” dedi. Yeşim Salkım, kendisini dinlemeye gelen engelli bir genç kızı da sahneye aldı. Genç kız, şarkıya eşlik edince duygulanan Yeşim Salkım şarkının sonunda genç kıza sarıldı.