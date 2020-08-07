Yeşim Salkım, kendisine küfreden Murat Övüç’ün özrünü kabul etmedi

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım’a ağır bir şekilde hakaret etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım’dan dün özür dilemişti.

Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç’ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Yeşim Salkım, Instagram hesabından sosyal medya ünlüsünün özrüyle ilgili açıklama yaptı.

Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden Salkım, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere de, “Sizi ilgilendirmez, siz karışmayın” dedi.