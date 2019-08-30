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Yeşim Salkım: O kadar yalnız kaldım ki
Yeşim Salkım: O kadar yalnız kaldım ki
Şarkıcı Yeşim Salkım, instagram hesabı üzerinden gülerken çektiği bir selfiesini paylaştı, Salkım bu karenin altına yazdığı satırlarla dikkat çekti.
Magazin 30 Ağustos 2019 - 08:44

Salkım dönem dönem sosyal medya hesabı üzerinden hayat üzerine mesajlar veriyor, işte Salkım’ın bu konuda yaptığı son paylaşım:

“Gülüyorum bu hayata olana bitene sonra diyorum ki kendime kızım sen düz dur eğri kendini belli eder … O kadar yalnız kaldım ki benden kimseye destek olmamı beklemeyin benim vicdanım rahat çünkü ben evde sadece televizyonun sesiyle tek başıma günlerce ağladım ben tam kendime göre tam dünyaya göre ben bu tür oyunları bilmem ben anlamam bu dilden benim yolum sahici olmak hepsi bu”

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