Yeşim Salkım: Ruh hastası olmaya 5 dakika kala aşı yetişti

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde başlayan ücretsiz ‘Yaz Konserleri'nin ilkinde Yeşim Salkım ve Bade Derinöz birlikte sahne aldı.

Konserden hemen önce İzmir Marşı’nın çalınmasına sanatseverler büyük coşku içerisinde eşlik etti. Bin 600 kişinin izlediği konsere ‘Yeniden Başlasın’ isimli şarkı ile açılış yapan Yeşim Salkım’a sanatseverler de eşlik etti.

Sahnede derin dekolte kıyafeti ile dikkat çeken Salkım şarkı arasında yaptığı konuşmada “Şarkı söylemek iyileştirir. Sesinizin ne kadar güzel olduğu önemli değildir. Çünkü bize böyle öğrettiler okulda. Şarkılar insanları birleştirir. Şarkı söylemek enerjidir. Bu gece eğlenmeye hazır mısınız? Böyle bir dönemde bizleri sizlerle bir araya getirmek hem cesaret hem de kalp ve yürek ister” dedi.

“İKİ KEZ CORONA OLDUM”

İki kez corona virüse yakalandığını belirten Yeşim Salkım “Ruh hastası olmaya 5 dakika kala aşılar bulundu ve herkes aşılanmaya başladı. Zor bir süreçten geçtik. Özellikle bizim sektörümüzdekiler çok sıkıntı çekti. Ben de iki kez salgına yakalandım” diye konuştu.

Konserler 23 Temmuz akşamı Zekai Tunca, Ahmet Selçuk İlkan, Baha Boduroğlu ve Yıldızlar Korosu eşliğinde Perihan Sözen ile ‘Yıldızlı Nağmeler’ adıyla Türk Sanat Müziği konseri ile devam edecek.