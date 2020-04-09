Yeşim Salkım ünlülerle çekilmiş fotoğraflarını yayınladı

Yeşim Salkım, geçen gün Instagram hesabından Whitney Houston'la birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. Arşivini düzenlerken bulduğu fotoğraf için “Yıl 2000.. Eşiyle birlikte özel bir gece için İstanbul'a gelmişlerdi. O gece uzun sohbet ettik. Şarkıcılıktan çok anneliği konuştuk. Whitney Houston, benim en hayran olduğum kadın” diyen Salkım, dün akşam da Spice Girls ekibinden Melanie Chisholm ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.



Salkım Chisholm ile çekilen fotoğrafının altına ise “Bir zamanlar Melanie Chisholm ile… İkimiz de hafif kıvrımlı” dedi…