Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yeşim Salkım ünlülerle çekilmiş fotoğraflarını yayınladı
Yeşim Salkım ünlülerle çekilmiş fotoğraflarını yayınladı
Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Whitney Houston ve Melanie Chisholm ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak nostalji yaptı...
Magazin 9 Nisan 2020 - 09:56

Yeşim Salkım, geçen gün Instagram hesabından Whitney Houston'la birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. Arşivini düzenlerken bulduğu fotoğraf için “Yıl 2000.. Eşiyle birlikte özel bir gece için İstanbul'a gelmişlerdi. O gece uzun sohbet ettik. Şarkıcılıktan çok anneliği konuştuk. Whitney Houston, benim en hayran olduğum kadın” diyen Salkım, dün akşam da Spice Girls ekibinden Melanie Chisholm ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Salkım Chisholm ile çekilen fotoğrafının altına ise “Bir zamanlar Melanie Chisholm ile… İkimiz de hafif kıvrımlı” dedi…