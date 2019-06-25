Yeşim Salkım’dan Gülben’e AKP göndermesi

Şarkıcı Yeşim Salkım, seçimlerin ardından Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapan Gülben Ergen'in, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafları albüm yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

Salkım ile yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen arasındaki tartışma bu defa siyasi bir paylaşımla alevlendi. Yeşim Salkım, resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapan Gülben Ergen’in AKP’li isimlerle çekilen fotoğraflarını yayınladı.

İMAMOĞLU’NU TEBRİK ETMİŞTİ

Ergen, seçim sonrası Ekrem İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını “Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun” notuyla paylaştı.

YEŞİM’DEN MİSİLLEME

Yeşim Salkım ise yıllardır arasının iyi olmadı Gülben Ergen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğraflarını birleştirerek “Al sen yorulma bak sana albüm yaptım ellerimle” notuyla Twitter hesabından yayınladı.