Yeşim Salkım’dan gündeme oturacak açıklamalar

Jülide Ateş’in bu haftaki konuğu şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu. Şarkıcı kendisine ayrılan 2 dakika sürede 40 soruyu yanıtladı ve gündem olacak açıklamalar yaptı... Salkım, Sezen Aksu'nun Özlem Tekin'in önünün kestiğinden, evlendiği gün hayatının kabusa döndüğünden ve Gülben Ergen'den bahsetti...

Yeşim Salkın, Jülide Ateş’in programına konuk oldu ve herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte Salkım’ın konuşmalarından satır başları…

HAYATIMDA 2 ADAMA YALVARDIM

Hayatımda kendim için, kariyerim için mücadele etseydim şimdi çok daha başka yerdeydim. Çocuklarım babasız büyümesin diye, her 2 çocuğumun babasına da gururumu ayaklar altına alıp gitme dedim, çocuğumuzu beraber büyütelim dedim. Ama onlar gitmeyi seçtiler.



EVLENDİĞİM GÜN HAYATIM KABUSA DÖNDÜ

Yeşim Salkım, Jülide Ateş'in “Hakan Uzan'la peri masalı hangi noktada kabusa dönüştü” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Evlendiğim gün. Evlenmek için İzmir'e gittik gizlice. Evlendik, nikah günü imzaları attık, elindeki alyansı çıkardı, ‘şimdi ben bunu aileme nasıl söyleyeceğim' dedi. Bu tip güçlü adamlar, elde ettikten sonra o insanın gözünde kıymetin kalmıyor. Ben bunu uzun yıllar yaşadım”

ÖDÜL TÖRENİNDE SULTAN VE HAREMİ DİYE BAĞIRDIM!

Yeşim Salkım, aldatıldığını nasıl anladınız sorusuna ise “Kadınlar dedikoduyu severler, kadınlar kadınlarını canını yakmayı seviyorlar. Kuaför salonunda Kral TV ödülleri için bir hanımefendinin özel bir kıyafet diktirdiğini ve o kıyafetin parasının Hakan Uzan tarafından gönderildiğini öğrendim. Gitmeyecektim o geceye, gitme kararı aldım. O hanımefendinin adını söylemeyeceğim. Gece başlayınca, geldi ve 1 sıra yanımıza oturdu. Ben de ayağa kalktım, eşime döndüm ve ‘Sultan ve Haremi’ dedim”



YEŞİM SALKIM'I HAKAN UZAN ÖLDÜRDÜ!

Jülide Ateş'in “Yeşim Salkım'ı kim öldürdü” sorusuna ise Salkım bir an bile düşünmeden “Hakan Uzan” yanıtını verdi. Salkım, özeleştiri de yaparak: “Türkiye turnesine çıkıyordum, Tarkan'ın menajeriyle çalışıyordum, Tarkan – Cem Yılmaz ben işlere gidiyorduk. Reklamlarda oynuyordum. Tam 1 yıl boyunca o adam benim peşimde koştu, ben “hayır” dedim. Ayakta kalmak çok zordu. Bunun bedeli bana kanser olarak döndü” dedi. Ateş'in “Yeşim Salkım kimin katili” sorusunu ise Yeşim Salkım “Kendimin katiliyim” diyerek yanıtladı.

SEZEN AKSU ÖZLEM TEKİN'İN ÖNÜNÜ NASIL KESTİ?

Jülide Ateş, 40'ın ilerleyen dakikalarında Yeşim Salkım'a Sezen Aksu, Şebnem Ferah ve Özlem Tekin sorusunu da yöneltti. Salkım, gündeme oturacak yanıtlar verdi: “Benim birebir yaşadığım ve gördüğüm bir şey değil bu. Ama o dönem Hakan Uzan'la evliydim ve Kral Tv'de kimin şarkısı dönüyor, kimin şarkısı dönmüyor çok iyi biliyordum. Raks diye bir grup vardı, Raks'da da Şebnem gitar çalıyordu, Özlem Tekin çok popülerken, Şebnem Ferah çıktı. Bir anda Şebnem'in daha Raks'da gözde olduğu haberi geldi. Birileri vasıtasıyla geldi. Ben bunları bir gece yatıp, sabah kalkıp söylemiyorum. Ben yanımda konuşulan ve müzik dünyasını elinde tutan insanların söylemlerini duyarak söylüyorum. Özlem Tekin kadar başarılı bir kadının bir anda ortadan yok olmasını bence herkesin sorgulaması gerekiyor. Niçin Özlem Tekin yok da Şebnem Ferah var?”



GÜLBEN ERGEN'İN BAŞARILARINI ALKIŞLIYORDUM!

Jülide Ateş, Yeşim Salkım'a 40 sorunun içinde Gülben Ergen sorusu da yöneltti ve yıllar önce yaptığı röportajdaki açıklamalarından yola çıkarak “Gülben Ergen'in başarılarını alkışlıyor musun?” sorusunu sordu. Yeşim Salkım, bu soruyu da tüm içtenliğiyle yanıtladı ve “Birkaç sene öncesine kadar alkışlıyordum, bu başarılara nasıl sahip olduğunu bizzat öğrenince alkışlamayı bıraktım. Bu azimle çalışmak diyordum, iyi şarkıları bulmak için iyi yapımcılarla, iyi müzisyenlere çalışıyor diyordum.

KÖŞE YAZARLIĞINI NASIL ALDIĞINI ÖĞRENDİM

Şehrazat'la yaptığım sohbetlerden sonra, son 5 senedir alkışlamıyorum. Köşe yazarlığını dahi nasıl aldığını öğrendikten sonra, Göztepe Ticaret Lisesi'ni bile bitirememiş bir kadının Hürriyet gibi kocaman bir gazeteye köşe yazarı yaparsanız, bu ülkede Radyo Televizyon okuyan, gazetecilik okuyan herkes aç geziyor. Hürriyet Gazetesi gibi bir gazetede, editörün yaptığı röportajlarla röportaj yapıyorsanız bu bir başarı değildir. Ben bunu alkışlamam!