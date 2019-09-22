Yeşim Salkım’dan Hadise’ye taş

10 kilo veren ve sahnede fit görüntüsüyle dikkat çeken Yeşim Salkım, konserlerinde jartiyer giyen ve playback yapan Hadise'ye taş attı. Müzik dünyasında 2000'lerden sonra şarkı çıkmadığından dert yanan Salkım, “Bizim sahnemizde vantilatör, dansçılar yok. Bu yüzden jartiyer yerine tulum giymek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok, mal bu! Bunla idare edeceksiniz. Biz canlı canlı şarkı söylüyoruz. İyi de olsak, detone de olsak ne olursak olalım her zaman canlı söylemeyi tercih ettik” diyerek isim vermeden Hadise'yi hedef aldı.

HAYATIMA GİRECEK KİŞİ MÜZİSYEN OLMALI

5 yıldır hayatına kimsenin girmediğini itiraf eden güzel sanatçı, “Bu gönül işinin, hesabı kitabı olmuyor. Aşka kapılarımı kapatmadım. Bir gün birisi çıkar karşınıza işte bu insan dersiniz. Benim için her zaman önce ailem sonra mesleğim geliyor. Hayatımdaki insanında mesleğimden biri olmasını tercih ederim. Müzisyen biri olmasını isterim. Çünkü ben onu anlarım, o da beni anlar. Ozan ile Gülşen, Funda ile Febyo'ya bakarsanız hepsi evliklerinde uyum sağladı. İlişkileri daha verimli oluyor” diye konuştu.

İKİ ÖĞÜN YİYEREK KİLO VERDİM

Bu yaz 10 kilo verdiğini belirten Salkım, “Hastalığımın da tüm evrelerini geçirdiğim için şimdi daha rahatım. Günde iki öğün yedim. Sabahları kahvaltımı mutlaka ettim akşam belli saatten sonra ağzıma bir şey koymadım. Bol bol yüzdüm. Yazın da herkesten çok çalıştım” dedi.