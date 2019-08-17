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Yeşim Salkım’dan kadınlar hakkında uyarı
Yeşim Salkım’dan kadınlar hakkında uyarı
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, hesabından yaptığı paylaşımla hemcinsleri konusunda şaşırtıcı bir tespitte bulundu.
Magazin 17 Ağustos 2019 - 08:37

Kısa bir süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerinden vergi memurları tarafından denetlemeye tabi tutulduğunu söyleyen ve bunun İstanbul Belediyesi seçimleri sırasında Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği için gerçekleştiğini söyleyen Yeşim Salkım yaptığı son paylaşım ile bu defa hemcinsleri konusunda şaşırtıcı bir tespitte bulundu.

“KİŞİLİĞİ OLMAYANIN AHLAKI OLMAZ”

Yaşadıkları ilişkiler sırasında hayatlarındaki adamın karakterine bürünen kadınlar hakkında uyaran Yeşim Salkım şu ifadelere yer verdi: “Hangi adamla olursan onun kalıbına giren kadınlardan uzak durun, kişiliği olmayanın ahlakı olmaz”

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