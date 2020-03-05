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Yeşim Salkım’dan kavga paylaşımı
Yeşim Salkım’dan kavga paylaşımı
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla mecliste yaşanan kavga hakkındaki duygularını paylaştı.
Magazin 5 Mart 2020 - 10:45

Gündemi yakından takip eden ve kendisini rahatsız eden konularda inandığı doğruları söylemekten de geri durmayan Yeşim Salkım, bu defa mecliste yaşanan kavgayla ilgili bir paylaşımda bulundu.

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında AKP'li millletvekilleri sıralara vurdu. AKP'li bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine CHP'li vekiller de karşılık verdi. Çıkan karmaşada vekillerin yumruklaştığı görülürken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kavgaya dönüşen sözlü atışmalar sonrası Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

Kavga görüntülerinin haberleştirilmesinin ardından özellikle sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Kavgayla ilgili yorumda bulunanlardan biri de şarkıcı Yeşim Salkım oldu. Salkım yaşanan gelişmeleri “Bir mahalle kavganız eksikti” notuyla paylaştı ve şunları yazdı:


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