Yeşim Salkım’dan Zafer Partisi açıklaması

Dün sosyal medya hesabından Ümit Özdağ ile fotoğrafını paylaşan şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldığına dair iddiaları yalanladı.

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Dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen şarkıcı Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından “Sayın başkanımızla pazar kahvaltısı” notuyla paylaştı.

Salkım daha sonra da Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımlarından sonra Salkım’ın Zafer Partisi’ne katıldığı iddia edildi.

“SİYASETE GİRMİYORUM”

Fotoğrafların kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Salkım, “Siyasete girmiyorum, net bilgi” ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım, geçen sene konuk olduğu bir programda “Hangi partiyi ya da lideri destekliyorsunuz?” sorusuna “Meral Akşener’i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum ama onun haricinde yok” yanıtını vermişti.