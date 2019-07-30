Yeşim Salkım’ın ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ isyanı!

Şarkıcı ve sunucu Yeşim Salkım, Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerinden 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dediği için vergi dairelerinin hakkında denetleme başlattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hakkında çıkan haberlere ve günlük yaşantı içerisinde gelişen pek çok olaya sosyal medya hesabı üzerinden bir yorumda bulunan ya da tepkisini gösteren Yeşim Salkım, bu defa çok dikkat çekici bir çıkışta bulundu.

“NE ZAVALLISINIZ!”

Salkım, geride bıraktığımız İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri döneminde oyunun rengini belli ederek ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ dediği için şimdilerde vergi dairelerinin kendisini denetlediğini açıkladı ve çektiği bir video ile çağrıda bulunarak aralarında Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay ve Alişan gibi sanatçıların isimlerini vererek aynı denetlemenin herkese yapılması gerektiğinin altını çizdi.