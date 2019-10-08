Yeşim Salkım’ın sosyal medya hesabından yaptığı ‘Klavye delikanlısı’ yorumu tepki çekti

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden 'Savaşa hayır' yazdı, sonrasında kendisine gelen tepki yorumlarından birine 'Klavye delikanlısı' yazınca ortalık karıştı. Salkım'ın hitap ettiği kişi daha önce sınır ötesi görevde bulunmuş bir astsubay çıktı.

Sınır ötesi operasyon haberlerinin çıkması ve TSK’nın yaptığı paylaşımların ardından Türkiye’de gündem ‘savaş’ oldu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunurken, savaşa hayır şeklinde mesajlar atan Yeşim Salkım ve Gökhan Özoğuz gibi isimler çok sayıda tepki mesajı aldı. Özoğuz bu konularda tepki yorumları yapanlarla diyaloga girmekten kaçınırken, şarkıcı Yeşim Salkım ise kendisine yapılan eleştirilere cevap yazma gereği hissetti. Yeşim Salkım, Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği Barış Pınarları Operasyonu hakkında, bir Tweet yayınladı. Salkım, düzenlenecek operasyon için, “Bıkmadınız usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim #SavaşaHayır” değerlendirmesinde bulundu.

‘KLAVYE DELİKANLISI’ SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yeşim Salkım'ın bu Tweet'ine bir kullanıcı ise cevap verdi. O cevapta, “Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip çoluk, çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabi!!” ifadeleri yer aldı. Bunun üzerine Salkım, Emre kullanıcı adındaki kişiye, “Sen gittin herhalde ben teröristlere değil savaşa hayır dedim” şeklinde cevap verdi. Emre adlı kullanıcı, Yeşim Salkım'ın bu cevabına sosyal medyanın gündemine oturacak olan yanıtı verdi.

Emre, “Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken ben oradan daha yeni geldim!” şeklinde konuştu. Yeşim Salkım ise inanmamış olacak ki, “Hadi lan oradan klavye delikanlısı” cevabını yazdı. Sosyal medyada bu tartışma sonrası Yeşim Salkım’ı adeta topa tuttu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Yeşim Salkım’a o kahraman astsubayın fotoğrafını gönderdi.