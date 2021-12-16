Yeşim Salkım’ın sözlerine açılan davada ‘2. Sayfa’ sunucuları konuştu

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın magazin sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e, hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü. Dağıstanlı ve Yüksel "Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bizi kastederek, 'Satılık kalemler', 'B. böcekleri', 'Kan emiciler' dedi" ifadelerini kullandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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‘2. Sayfa’nın sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, geçen yıl Kanal D’de yayınlanan magazin programlarının bir bölümünde, evli erkeklerle ilişki yaşayan kadınlar hakkında bazı ünlülerin çifte standart uyguladığını söyleyerek, “Kocama dokunma etiketi açanlar neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ona konuşalım, öbürüne konuşmayalım…”, “Türkiye’ye onu rezil edeceğim. İşte bunu dile getirmeyenler satılık kalemdir’ diyenlere ne oldu?” ifadelerini kullanmışlardı.

Programdan sonra şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından bir video paylaşmış, bu videoda, “Müdire hanım kılıklı yandaş”, “Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım” gibi ifadeler kullanmıştı.

DAVA AÇILDI

Salkım’ın bu ifadeleri üzerine, Dağıstanlı ile Yüksel, Salkım’ın kendilerine hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Yeşim Salkım hakkında, ‘hakaret’ suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müştekiler Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, avukatlarıyla katıldı. Sanık Yeşim Salkım ise, Covid-19 temaslısı olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Salkım’ı, avukatı Oğuz Mescioğlu temsil etti.

“ÇİRKİN İFADELERLE HAKARET ETTİ”

Mahkemede beyanı sorulan sunucu Gülsen Yüksel, “Yayınımızda evli erkeklerle birlikte olan kadınlardan bahsetmiştik. Yayın sırasında hiçbir şekilde isim vermedik. Bazı ünlü isimlerin, bu kadınlara çifte standart uyguladığını, bazılarını yerden yere vururken bazılarını görmezden geldiğini söylemiştik. Yayının ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından isim vermeden ama ‘müdire hanımlar’ diyerek bizi kastederek, ‘satılık kalemler’, ‘parayla satılıksınız’ ve ‘b. böcekleri’ gibi çirkin ifadeler kullanarak bize hakaret etti. Şikayetçiyiz” dedi.

“PAYLAŞIMI BİZE YÖNELİKTİ ŞİKAYETÇİYİZ”

Sunucu Müge Dağıstanlı ise, beyanında “Yeşim Salkım, yaptığımız yayından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bizi kastederek, ‘satılık kalemler’, ‘b. böcekleri’, ‘kan emiciler’ dedi. İsim vermedi ama ‘müdire hanımlar’ ifadesini kullandı. Sektörde, ikimiz de farklı gazetelerde uzun yıllar magazin müdürlüğü yaptığımız için herkes bizden ‘müdire hanımlar’ diye bahseder. Bu yüzden paylaşımını bize yönelik yapmıştır. Şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

YEŞİM SALKIM HAKKINDA ‘ZORLA GETİRİLSİN’ TALEBİ

Dağıstanlı ile Yüksel'in avukatları Emek Emre, Yeşim Salkım'ın mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadığını, bu sebeple bir sonraki duruşma için hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep etti.

Yeşim Salkım'ın avukatı Oğuz Mescioğlu ise, müvekkiline usulüne uygun tebligat yapılmadığını, buna rağmen müvekkillerini davadan haberdar ettiklerini ve müvekkilinin Covid-19 temaslısı olduğu için gelemediğini belirterek, müşteki avukatının zorla getirme talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme, müşteki avukatının, Yeşim Salkım hakkında zorla getirilme kararı verilmesi talebini reddederek, Salkım'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınması için duruşmayı erteledi.

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