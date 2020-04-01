Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Naim adlı sinema filminde Süleyman Süleymanoğlu karakterini canlandıran Yetkin Dikinciler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yetkin Dikinciler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?
Oyuncu, seslendirme ve tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler, 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur.
Yetkin Dikinciler, önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter'in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirerek geçtiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1993 yılında bitirdi.
Umut Yolcuları, Çıplak Gerçek, Umut Üzümleri, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Aile Saadeti, Kara İnci, Mavi Gözlü Dev, Ulak, Eşref Saati, Kabuslar Evi, Sis ve Gece, Babam ve Oğlum, Misi, Kırık Kanatlar ve Gülizar gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.
1999 yılında Esra Akkaya ile evlenmiş ancak bir sene sonra boşanmıştır. 2014 yılında ise Aslı Orcan ile evlenen Yetkin Dikinciler'in, Lal Dikinciler isminde bir kızı bulunmaktadır.
Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karekterine hayat veren Yetkin Dikinciler, 1.94 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.
Ödülleri:
2006 – 13.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – Babam Ve Oğlum 2007 – 14.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2008 – 13.Sadri Alışık Ödülü – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2008 – 19.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2010 – Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Yetkin Dikinciler'in rol aldığı diziler ve filmler:
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Süleyman) – 2019
Merhaba Güzel Vatanım (Nazım Hikmet) – 2019
Deliler Fatih'in Fermanı (Baba Sultan) – 2018
Kaos – 2018
Biz Size Döneriz – 2017
Bahtiyar Ölmez (Rıfat/Bahtiyar) – 2017
Her Şey Mümkün (Selim / İbrahim) – 2017
Benimle Var Mısın? – 2016
Nadide Hayat (Kaptan Yusuf) – 2015
Şekispir Hoca – 2015
Ailem Bir Alem (Doktor Frasier) – 2015
Muhteşem Yüzyıl (Kara Ahmed Paşa) – 2014
Çanakkale Yolun Sonu – 2013
Kızım İçin (Tuncer) – 2013
Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
Umut Üzümleri – 2012
Yarım Kalan Mucize (İsmail Hakkı Tonguç) – 2012
Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
Çıplak Gerçek (Galip) – 2012
Bizim Yenge (Adem) – 2011
Umut Yolcuları (Mehmet Müdür) – 2010
Aile Saadeti (Selim Paşa) – 2009
Ulak (Adem) – 2008
Usta (Doğan) – 2008
Kara İnci (Semih) – 2007
Eşref Saati (Sarı Eşref) – 2007
Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet (Nazım Hikmet) – 2007
Kabuslar Evi: Son Dans (Selim) – 2007
Sis ve Gece (Fahri) – 2007
Gözyaşı Çetesi (Cevahir) – 2006
The Net 2.0 (Banka Müdürü) – 2006
Babam Ve Oğlum (Salim) – 2005
Misi (Onur) – 2005
Gülizar (İsmail) – 2004
Üç Kişilik Aşk (Cem) – 2004
Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) – 2004
Seni Yaşatacağım (Reşat) – 2003
Leoparın Kuyruğu (Serdar) – 1998
Yetkin Dikinciler'in Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
2011 – Şems Unutma – Tiyatro Cef
2009 – Profesyonel – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2006 – Dünyanın Ortasında Bir Yer – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2004 – Yakındoğu'da Emanet
2003 – Müfettiş – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2002 – Kaygusuz Abdal – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2002 – Ölüm ve Kız – Tiyatro Pera
2001 – Bu Bir Rüyadır
2000 – Haydutlar
2000 – Zincire vurulmuş Prometheus
1999 – Herakles Üçlemesi
1998 – Kısasa Kısas – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 – Ayrılık Müziği – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997 – Tartuffe – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1997 – Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1996 – Kanlı Düğün – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1992 – Ferhatın Yeni Acıları – İstanbul Devlet Tiyatrosu