Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin’in evine 100 metreden fazla yaklaşamayacak

Yiğit Marcus Aral'ın geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı iddia edilmişti. Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilen Yiğit Marcus Aral, savcılıkta ifade verdi. İfadesi tamamlanan Aral, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek”, “tehdit” ve “yaralama” suçlarından adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

‘BASINA AÇIKLAMA YAPARAK KENDİSİNDEN AYRILDIM'

Türkiye'de tanınan bir Survivor yarışmacısı olduğunu ve sık sık magazin basınına çıktığını söyleyen Yiğit Marcus Aral ifadesinde, “Olay tarihinden bir hafta önce kız arkadaşım Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile bir otelde kaldıkları ve gizli gizli ilişki yaşadıkları kulağıma geldi. Bunun üzerine basına açıklama yaparak kendisinden ayrıldım” dedi.

Yaptığı basın açıklamasının ardından Şevval Şahin ile buluştuklarını söyleyen Aral ifadesinde, “Benim kızacağım şekilde Instagram'dan Kerem Kamışlı ile olan videolarını story olarak attı” dedi.

Aral ifadesinde, Şahin'e mesaj olarak niye bunları paylaştığını ve Kerem Kamışlı ile sevgili olup olmadıklarını sorduğunu, Şahin'in ise tesadüfen karşılaştıklarını söylediğini anlattı. Yiğit Marcus Aral, Şahin'in amacının kendisini rencide etmek olduğunu savundu.

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Hakimlik, şüpheli Yiğit Aral hakkında, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmaması ve 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü ikametine en yakın kolluk birimine imza atması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.