Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener nereli ve kaç yaşında?

Yiğit Özşener, 1972 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Herkes Kendi Evinde isimli sinema filmi ile geçen Yiğit Özşener hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yiğit Özşener nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Yavuz karakterini canlandıran Yiğit Özşener hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yiğit Özşener kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar çeşitli oyunlarda yer aldı.

1995 yılında Gergedanlaşma adlı tiyatro oyunu ile profesyonel oyunculuğa adım atan Yiğit Özşener, Estağfurullah Yokuşu, Dudaktan Kalbe, Çalınan Ceset, Kaybedenler Kulübü, Güneşi Gördüm, Dedemin İnsanları gibi yapımlarda rol almıştır.

İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Özşener, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmakta ve ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesidir.

Yiğit Özşener, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Yavuz karakterine hayat vermektedir. Yiğit Özşener, 1.75 metre boyunda, 67 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2003 – 2003 Uluslararası Los Angeles Film Festivali – En İyi Film Ödülü – Crude

2003 – Uluslararası Seattle Film Festivali – Özel Jüri Ödülü – Crude

Yiğit Özşener’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ramo (Yavuz) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Seyfi Tahroğlu) (TV Dizisi)

2017 – İşe Yarar Bir Şey (Yavuz) (Snema Flm)

2017 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Mete) (Sinema Filmi)

2016 – Ve Perde! (Sinema Filmi)

2016 – Cesur Ve Güzel (Rıza) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (TV Dizisi)

2014 – İntikam 2. Sezon (Rüzgar Denzc) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş (Engin Seçim) (TV Dizisi)

2012 – Son (Selim Karan) (TV Dizisi)

2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (Ferhat) (TV Dizisi)

2011 – Dedemn İnsanları (İbrahim) (Sinema Filmi)

2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Burak) (Sinema Filmi)

2010 – Kaybedenler Kulübü (Mete) (Sinema Filmi)

2009 – Güneşi Gördüm (Yüzbaşı Caner) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Ezel (Cengiz Atay) (TV Dizisi)

2009 – Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)

2008 – Last Looks (Yapımcı) (Sinema Filmi)

2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)

2007 – Prenses Lisis ve Karadamı Yeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Kayıp (Ömer) (TV Filmi)

2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (Cemil Paşazade) (TV Dizisi)

2006 – Rüya Gibi (Cenk) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Yunus) (TV Filmi)

2006 – Beş Vakit (Yusuf) (Sinema Filmi)

2005 – Tombala (Cem) (TV Filmi)

2005 – Rüzgarlı Bahçe (Ozan) (TV Dizisi)

2004 – Çalınan Ceset (Yiğit) (TV Filmi)

2004 – Gece 11:45 (Okan) (Sinema Filmi)

2004 – Apartman (Mehmet) (Kısa Film)

2004 – 24 Saat (Komiser Yiğit Özşener) (TV Dizisi)

2003 – Prenses…Kankam ve Ben (Kısa Film)

2003 – Giz (Sinema Filmi)

2003 – Estağfurullah Yokuşu (Sadi) (TV Dizisi)

2003 – Fırsat (Sinema Filmi)

2002 – Zeybek Ateş (Gazateci Burak) (TV Dizisi)

2002 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2002 – O Şimdi Asker (Ömer) (Sinema Filmi)

2001 – Yeşil Işık (Berk) (Sinema Filmi)

2001 – Karanlıkta Koşanlar (Mehmet) (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)

2000 – Herkes Kendi Evinde (Murat) (Sinema Filmi)