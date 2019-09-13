Yiğitcan Ergin kimdir? Yiğitcan Ergin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Yiğitcan Ergin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yiğitcan Ergin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?
Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Racon Ailem İçin isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Yiğitcan Ergin, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.
Yiğitcan Ergin'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)
2017 – Deli Gönül (Selim) (TV Dizisi)
2017 – Kötü Çocuk (Bora) (Sinema Filmi)
2015 – Racon Ailem İçin (Yağız Çalışkan) (TV Dizisi)