Yıldız Asyalı boşandıktan sonra psikolog yardımı almaya başladı

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Emre Vatansever ile 3 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yıl biten oyuncu Yıldız Asyalı, ”Belli bir kariyer sahibi bir oyuncu olmanın yanında hayatla tek başına mücadele etmek çok zor, ayrıca bir kız evlat sahibiyim ve onu doğru bir birey olarak yetiştirmeye çalışmanın telaşını en zararsız atlatmanın yolunu psikologa gitmek olarak düşündüm. Yeni anne olmuş her kadının da mutlaka bir danışmanla, evlatlarını yarınlara hazırlamak durumunda olduklarını savunuyorum” ifadelerini kullandı.

