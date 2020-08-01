Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında?

Çok genç yaşlarından beri ekranlarda olan Yıldız Asyalı zaman zaman magazin dünyasının da gündeminde yer alıyor. Yıldız Asyalı'nın hayatına dair birçok ayrıntı merak konusu oluyor. İşte Yıldız Asyalı kimdir sorusunun cevabı ve 1980 doğumlu ünlü oyuncunun hayat hikayesi...

Tam adı Şerife Yıldız Asyalı olan ünlü oyuncu İstanbul doğumludur ve konservatuar mezunudur. Hayat hikayesi şu şekilde;

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Yıldız Asyalı’nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu, çünkü babası viyola sanatçısı, ablası Güliz, Devlet Konservatuvarı viyola mezunu, babaanne Fehime Hanım da piyanist. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası’nda “Kral Ve Ben” müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman’le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.

23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlenmiştir. Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017’de boşandılar. 30 Haziran 2020’de yönetmen Kerem Saka ile evlendi. 1 Ağustos’ta ise ayrılık açıklaması geldi.