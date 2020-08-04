Yıldız Asyalı’dan 30 gün içinde ayrılığı Kerem Saka’ya: İyi oyuncu!

Yönetmen yardımcısı Kerem Saka ile nikah kıymadan düğün yapan ve birliktelikleri sadece 30 gün süren oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı “Rüya Şahiner” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran’da bir süredir birlikte olduğu yönetmen yardımcısı Kerem Saka ile Bodrum’da bir düğün yaptı.

“BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI”

Nikah kıymadan sadece düğün yapan Yıldız Asyalı’nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Yıldız Asyalı ayrılık nedenini “Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem’in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık” sözleriyle açıkladı.

ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME

Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka ile düğünlerinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Asyalı fotoğrafa “İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim” notunu yazdı. Asyalı’nın bu paylaşımına yorumda bulunan şarkıcı Işın Karaca ise “Aa yönetmen yardımcısı sanıyordum ben” notunu düştü ve gülücük emojisi koydu.