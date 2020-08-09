Yıldız Çağrı Atiksoy’un paylaşımına ‘evlilik teklifi almış’ yorumları
Bir süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte olan Yıldız Çağrı Atiksoy, aşkını sosyal medya sayfasında dile getirdi. Berk Oktay ile fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Atiksoy, altına şu notu düştü:
“Seninle tüm Dünyamı değiştirmeye hazırım' dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya… Ben aşık oldum!”
Atiksoy’un bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni alırken, aynı zamanda güzel oyuncunun kullandığı ifadeler onun bir evlilik teklifine yanıtı şeklinde de yorumlandı.