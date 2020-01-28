Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer’in ‘çocuk yaşta evlilik’ çıkışına tepki yağdı
Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer’in ‘çocuk yaşta evlilik’ çıkışına tepki yağdı
Elazığ’daki depremle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan skandal bir paylaşımda bulundu. Elazığ Depremi'ni çocuk yaşta evliliklerin yasaklanması olarak gösteren Gencer'e aralarında Gökhan Özoğuz'un da bulunduğu çok sayıda isimden tepki geldi.
Magazin 28 Ocak 2020 - 07:51

Gencer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ Depremi’nin nedeninin çocuk yaşta evliliklerin yasaklanması olduğunu söyledi. Yurttaşların tepkisi üzerine yaptığı paylaşımı kaldıran Gencer skandal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı”

PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM TEPKİ GÖSTERDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Profesörü Bedri Gencer’in yaptığı bu paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı. Bu paylaşımlar arasında öne çıkanlar şunlar oldu:

HÜLYA AÇIKGÖZ 

Son güncelleme: 08:11 - 28.01.2020
Etiketler