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Yıldız Tilbe, iç çamaşırlı poz verdi ortalık yıkıldı! O Ses Türkiye ile ayrılığını böyle duyurdu
Yıldız Tilbe, iç çamaşırlı poz verdi ortalık yıkıldı! O Ses Türkiye ile ayrılığını böyle duyurdu
O Ses Türkiye'yle yolları ayrılan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı.
Magazin 8 Eylül 2018 - 18:27

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı O Ses Türkiye ile yolları ayrılan şarkıcı Tıldız Tilbe Instagram hesabından iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Her paylaşımı olay olan Tilbe, bu sefer de evinde aynadan çektiği pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırıyla poz veren Tilbe, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

“O SES’TE YOKMUŞUM”

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz sene dahil olduğu O Ses Türkiye’den ayrıldığını Twitter hesabından”O Ses’te yokmuşum, olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim” notuyla duyurdu. Tilbe’nin yerine ise Seda Sayan’ın geleceği iddia edildi.

İşte şarkıcının peş peşe paylaştığı pozları…

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