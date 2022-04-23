Kedisinin tüylerine kına yakan Yıldız Tilbe’ye tepki yağdı

"Saldırgan köpekleri zehirleyin" sözlerinden dolayı geçen günlerde savcılığa ifade veren şarkıcı Yıldız Tilbe, şimdi de kedisinin tüylerine kına yaktı.

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Yıldız Tilbe, 12 Mart’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokak köpekleriyle ilgili “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya” ifadesini kullandı.

Paylaşım sonrası bazı hayvanseverler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi, 11 kurum hakkında şikayette bulundu.

Geçen hafta da İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade veren Yıldız Tilbe, bu sefer evinde beslediği kedisinin tüylerine kına yaktı.

“Şimdi bunun saçı tam benim istediğim renk olacak” diyen Tilbe, kedisinin fotoğraflarını da Twitter hesabından paylaştı.

Yıldız Tilbe tepkilerin ardından şu açıklamayı yaptı: “Fikir ayrılığı olan yerde insanlar hakaret etmezler, ‘ben öyle değil şöyle düşünüyorum’ derler. Herkesin fikri kendini bağlar. Ortak noktalarda aynı düşünülür veya düşünülmez. Psikolojik sorunlarım yok Allah’a şükür. Sorunlarımın psikoloji var farklı farklı.”