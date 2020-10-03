Yıldız Tilbe saçlarını asker tıraşı kestirdi

Her yaptığı ile adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son olarak asker tıraşı oldu. Şarkıcı yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Saçlarını kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu.

“HAZIR ASKER”

Tilbe, asker tıraşı modelinde kestirdiği saçlarını “Hazır asker” notuyla Twitter hesabından paylaştı. Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe’nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularının arasına girdi.

İŞTE YILDIZ TİLBE’NİN YENİ İMAJI: