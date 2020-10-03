Yıldız Tilbe saçlarını asker tıraşı kestirdi
Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Saçlarını kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu.
“HAZIR ASKER”
Tilbe, asker tıraşı modelinde kestirdiği saçlarını “Hazır asker” notuyla Twitter hesabından paylaştı. Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe’nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularının arasına girdi.
İŞTE YILDIZ TİLBE’NİN YENİ İMAJI: